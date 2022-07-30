Geçtiğimiz mart ayında uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine giren Demet Evgar, şimdilerde karnındaki 8,5 aylık bebeğiyle tatilin tadını çıkarıyor. Doğumuna sayılı günler kala deniz kenarında keyifli vakit geçiren Evgar, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, siyah mayosuyla çekilen fotoğraflarını 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Gönderisine “Güneş, ben, Mavi” notunu düşen Evgar’ın paylaşımına, Can Bonomo, Özge Özpirinçci, Burçin Terzioğlu, Beyza Şekerci ve Müge Boz gibi isimlerden kalp ve nazar boncuğu emojili yorumlar geldi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Demet Evgar (@temedragve)’in paylaştığı bir gönderi