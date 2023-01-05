Başarılı oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Yüzüne estetik filtresi uygulayarak dudaklarını büyüten Evgar, botoksun dozunu kaçıranları paylaştığı video ile tiye aldı. Güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı. Sevilen isim, yayınladığı videoya “İkileme şov” notunu ekledi. Evgar’ın, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımda kimi taklit ettiği merak konusu oldu.

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