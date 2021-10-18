Demet Akalın’ın Soyal Medyadan Feryadı

Okan Kurt sahibi olduğu Hirahan Restoran’ın yanındaki komşu dükkan ile kavga etti. Sosyal medyadan eşi için yardım talebinde bulunan Demet Akalın polislerden yardım istedi. Eşinin dışarı çıkmasına izin verilmediğini ve polisin içeri girmesine engel olunduğunu Instagram hesabından yayınladığı hikayede söyleyen Demet Akalın, bu paylaşımında “Nerede yaşıyoruz biz? Beykoz emniyeti nerede? Nerede bu polisler? Adamın can güvenliği yok? Böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Bizi tehdit ettiler”

Bahsi geçen kavga ile ilgili açıklama yapan Okan Kurt şu sözleri söyledi: “Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik”

“Cumhurbaşkanı’nın berberiyim”

Okan Kurt’a neden tehdit edildiği sorulduğunda, “Burada bir arkadaş kendisine Cumhurbaşkanı’nın berberiyim diyor. ‘Ben bu sokağında sahibiyim’ diyor. Bizim Cumhurbaşkanı’na boynumuz her zaman kıldan incedir. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada ‘Bu sokağın sahibiyim’ bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme ‘Siz buradan gideceksiniz’ tehditleri savurmuşlar. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler” ifadelerini kullandı.