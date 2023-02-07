Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Volkan Demirel‘in ağlayarak yardım istediği anları paylaşan Demet Akalın, “Elimizden ne gelirse biz buradayız bize ne görev düşerse, o kadar üzgünüm ki kuzenlerimin biri eczacı biri öğretmen onların kurtulduğuna bile sevinemedim…Bilemiyorum yollar kapalı ayaz kar soğuk.” diyerek kuzenlerinin depremden kurtulduğunu söyledi. Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda kuzeninin İstanbul’a geleceğini söyledi.

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