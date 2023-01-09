Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün Beşiktaş’ta atama bekleyen kadın öğretmenlerin yaptığı eyleme destek verdi. Eylemde konuşma yaptığı esnada kendisine söylenen “Umarım sesinizi duyarlar, öyle umut ediyorum” sözlerine sinirlenen Akalın, “Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. İnsanı geldiğine pişman ettirme. Ben sizin için buradayım, gençler için buradayım Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum” cevabını vererek konuşmasına devam etti.

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