Demet Akalın, sosyal medya hesabından 94’üncü Oscar Ödülleri’nde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in haklı olduğunu belirtilerek destek verdi.

Ödül vermek için sahneye çıkan ünlü oyuncu Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saç dökülmesine neden olan hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada öfkelenen Will Smith sahneye çıkarak, Rock’a “Karımın adını ağzına alma” diyerek tokat attı. Kısa sürede dünya çapından gündem olan olay hakkında Demet akalın, “Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli… O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık” ifadeleriyle Will Smith’e destek verdi.