Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımıyla takipçilerini adeta zaman tüneliyle geçmişe götürdü. Kariyerine mankenlik yaparak başlayıp, sonrasında müzik piyasasına giren Akalın, 1990 yılında çekilen bir fotoğrafı ile günümüzde çekilen bir doğum günü videosunu arka arkaya “1990-2022” notuyla yayınladı.

50 yaşındaki ünlü şarkıcının yakın dostları ve takipçileri ise gönderiye, “O zamanlar başladı sana olan sevgimiz”, “Daha doğum gününe var, alemsin”, “Maşallah sana yüreğini sevdiğim”, “Ne seneler, ne günler, ne hatıralar”, “Ben fark göremedim” gibi yorumlarda bulundu.