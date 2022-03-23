Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Aydınlık Gazetesi’nde bugün yayınlanan “Konser saatlerimiz açılsın” başlıklı yazısında, müzik yasaklarını ünlü popçu Demet Akalın’a sordu. Akay’a konuşan Akalın, “Galatasaray maçında 52 bin kişi varmış. Bizim de lütfen konser saatlerimiz açılsın” İfadelerini kullanarak, müzik yasaklarının kaldırılması için Galatasaray maçını örnek gösterdi.

Onur Akay ise yazısında, “İşletmeler ve müzisyenler yazlık planlarını yapamıyorlar. İki senedir durma noktasına gelen müzik sektörünün, bu yasağın kaldırılmasına çok ihtiyacı var. Turizm sektörü 1 Nisan’da başlıyor… Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Akçay’daki mekân sahibi dostlarım, 2 yıldır durma noktasına gelen müzik sektörünün tüm bileşenleriyle zor durumda olduğunu ve Covid-19 yasaklarının birer birer kalktığı bu dönemde, 24.00’dan sonra uygulanan canlı müzik yasağının da sona ermesi gerektiğini söylüyorlar” dedi.