Demet Akalın’ın yardımlarıyla Giresun’daki Alucra köyünde bulunan okul restore edildi. Ünlü popçunun bu desteğine karşılık olarak köylüler, okulun adını Akalın’ın babası Ali Akalın adını verdi. Okulun sınıf kapısından çektiği kareyi takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki şarkıcı, takipçilerinden de bu projeye destek olmalarını istedi.

Demet Akalın, paylaşımına “Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter kalemleri yolluyorum, yardım etmek isteyen olursa diye yazdım. Nur içinde yat güzel babam. Her okumayı söken babamı da duasını eklese bana yeter” notunu düştü.