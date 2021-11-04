Demet Akalın’dan Hadise sorusuna yanıt!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir ile Bebek’te görüntülendi. Son zamanlarda çok çalıştığı için pek görünmediğini söyleyen Demet Akalın, bir muhabirin Hadise’yle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Demet Akalın, daha önce Hadise’nin Instagram hesabındaki takipçi sayısıyla ilgili, “Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da” dediğini hatırlatan muhabire, “Hadise mutlu, Hadise’ye dokunma, günah kız şimdi mutlu. Kimsenin hakkında konuşmayalım.” diyerek cevap verdi. Demet Akalın Aleyna Tilki’nin son klibinin nasıl olduğu ile ilgili sorulan soruya ise, “Bu sefer çok güzel olmuş” yanıtını verdi.

Elindeki paketleri koymak için arabasının bagajını açan Demet Akalın, bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetler için “Onlar benim değil, dansçıların” diyerek güldü.