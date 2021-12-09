Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta da giydiği çorap çizmelerle “Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış” gibi eleştiriler almış ve Hailey Bieber’in verdiği pozlarla karşılaştırılmıştı.

Ankara’da bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftadan beri çok konuşulan çorap çizmesiyle yaptığı yeni kombiniyle sahneye çıktı.

“Haberim yok, ben internetten aldım!”

Geçtiğimiz hafta “Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış” eleştirileri alan Akalın, Hailey Bieber’in verdiği pozlarla karşılaştırılmıştı.

Konseri sırasında sıkça izleyiciyle sohbet eden Akalın, çorap çizmelerini soran bir hanımefendiye “Çizmelerin orijinali 149 bin TL imiş, haberim yok, ben internetten aldım” dedi.