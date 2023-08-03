Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen’in romantik pozuna yaptığı yorumla gündeme geldi.

Akalın, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Umut Evirgen’in Boz’a bakışına “Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile” yorumunu yaptı. 51 yaşındaki şarkıcının yorumu 3 binden fazla beğeni alırken, çok sayıda kullanıcının Demet Akalın’a hak verdiği görüldü.