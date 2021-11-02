Demet Akalın: Zaten neden küstük anlamadım

Şarkıcı Demet Akalın’ın İrem Derici’nin uzattığı zeytin dalına Teve2 Magazin Masası’nın canlı yayınına katılarak yanıt verdi.

Esin Övet ile Ebru Şancı Öztürk Teve2’de yayınlanan programları Magazin masasına bağlanan Demet Akalın, “Zaten neden küstük anlamadım. Ben İrem’e kızamıyorum…En azından dobra dobra söylüyor…O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweet’liyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum” ifadelerini kullandı.