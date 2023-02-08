Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen binlerce binanın yıkıma neden olan depremlere dair yardım mesajlarını birçok ünlü sosyal medyada paylaşılırken, Hatay’da bulunan teknik direktör Volkan Demirel‘in ağlayarak yardım istediği anlara karşılık şarkıcı Demet Akalın da duygularını aktarmıştı.

“Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim”

Volkan Demirel’in gözyaşları içerisinde paylaştığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, “Elimizden ne gelirse biz buradayız, bize ne görev düşerse. O kadar üzgünüm ki kuzenlerimin biri eczacı, biri öğretmen. Onların kurtulduğuna bile sevinemedim. Bilemiyorum yollar kapalı ayaz, kar, soğuk.” sözlerini iletmişti.

“Yeğenimi Gölcük’e evine getirdim”

Demet Akalın, depremin ikinci gününde yeğeniyle kavuştuğu fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Akalın, “Yeğenimi uçaktan aldım, Gölcük’e evine getirdim. Rabbim herkesi kavuştursun sevdiklerine. Öğretmen kendisi. Hâlâ ‘Çocuklar nasıl iyi olacak?’ diyor” mesajını da paylaşımına ekledi.

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