Şarkıcı Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme iflas kararı verdi. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi.

Raporda; şirketlerin borcunun 510 milyon TL, varlıklarının değerinin ise 128 milyon TL olduğu kaydedildi. Mahkeme, 11 Mart’ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Martaş’ın avukatı, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiğini söyledi.

Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise “Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor” diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

Martaş’ın borcundan ötürü Demet Akalın ile Okan Kurt’un yaşadıkları eve haciz gelmişti. İşlem sonrası ikili, boşanma yoluna gittiklerini açıklamıştı. Sektörde 40 yılı geride bırakan Martaş, Türkiye’deki birçok büyük firmanın uluslararası nakliye işlerini yapıyordu.