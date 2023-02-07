Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Hatay’da yaşayan iki kuzeninin durumunun iyi olduğunu açıklayan Akalın, sosyal medyadan ise depremzedeler için paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yardım paylaşımları yapan Akalın, sosyal medya hesabından bu kez ünlü isimlere sitem etti.

“Sizin dizilerinizi, filmlerinizi, şarkılarınızı paylaştığım için özür diliyorum. Bir paylaşım yapınca eskimez suratlarınız.” diyen Demet Akalın, süreç boyunca sessiz kalan ünlü isimlere böyle isyan etti.

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