2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Kırtasiye ürünlerindeki fahiş fiyatlara bir tepki de Demet Akalın‘dan geldi. Bir çocuk annesi şarkıcı, kitap fiyatlarının artışına tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi.

“Almanya’yı örnek alın”

Sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla gündeme damgasını vuran Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenerek “Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya’yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen” ifadelerini kullandı.

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