Acun Ilıcalı’nın kanalında yer alan yarışmaları sık sık eleştiren Demet Akalın Şeyma Subaşı’ya da eleştirilerde bulunarak dikkat çekiyordu. Akalın daha önce ise “Acun ile aramız limoni” demişti. Uzun süredir Ilıcalı ile arasının mesafeli olduğu iddiaları sonrası şarkıcıdan bomba bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, “Hayırlı olsun diyelim mi?” notunu yazarak TV8’i ve hayat arkadaşı Okan Kurt’u etiketledi. Ünlü ismin paylaşımına Özgür Aras, Nagihan Karadere, Eda Karabulut, Pelin Sabancı ve Nil Karataş’tan tebrik yorumu geldi.

PopBizde’nin iddiasına göre şarkıcı Acun Ilıcalı’nın kanalına transfer oldu. Akalın’ın TV8’de öğleden sonra yayınlanacak gündüz kuşağı programında yer alacağı iddia edildi. Öte yandan Beyaz TV’de programından diğer sunucularla anlaşamadığı için ayrılan Seren Serengil, Akalın’ı uyararak “Aşkım çok mutlu oldum hayırlı uğurlu olsun. Bir mavi boncuk koy kem gözlerin nazarı değmesin” dedi.