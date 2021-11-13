Demet Akalın hamile mi?

Okan Kurt ile ilişkisine devam eden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Hadise ile barışmasının ardından şarkıcının markasının bir kıyafeti ile poz verdi. Paylaşımında Hadise’yi de etiketleyen Akalın’ın göbeği dikkat çekti.

“Hira’ya kardeş mi geliyor?”

Hadise’nin markasına ait siyah bir elbise ile poz veren Demet Akalın, ilk fotoğrafta elini karnına koydu, ikinci fotoğrafta ise karnının şiş görünmesi takipçilerine, “”Hamile misin?” sorusunu sordurdu. Ünlü şarkıcıdan yanıt henüz gelmedi.