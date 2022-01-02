Demet Akalın yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu arasında yaşandığı iddia edilen yasak aşk hakkında konuştu.

Popçu Demet Akalın yılbaşını Florya’da bulunan bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazeteciler ile sami bir sohbet gerçekleştiren Akalın ve eşi Okan Kurt’un, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu arasında yaşandığı iddia edilen yasak aşk hakkında konuştu.

“Daha çok hanım tarafını uyarmıştım”

Çok üzüldüğünü ve iki tarafıda geçen sene uyardığını söyleyen Demet Akalın, “Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha’nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim” dedi.

“Barıştırma konusunda sizin bir adımınız oldu mu?” sorusuna yanıtlayan Akalın, “O onların kendi bileceği bir iş. Aile işine ben karışmam ama ben dün Aslı ile birlikteydim” dedi.

“Mutlu yuvalarını kurtaracağız”

Demet Akalın’la yapılan röportaja dahil olan eşi Okan Kurt ise, “Aslı da, Deha da bizim kardeşimiz. Mutlu yuvalarını kurtaracağız. Olan bir şey yok zaten.” diyerek, konunun uzaltılmasını istemedi.