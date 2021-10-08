Demet Akalın canlı yayında açtı ağzını yumdu gözü

Fatih Ürek canlı yayında Demet Akalın’ı hedef aldı. Ürek’in iddiaları üzerine Akalın canlı yayına bağlandı. Sert sözlerle yanıt veren Akalın, “Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın”

TV 8 yayınlanan 2. Sayfa programına katılan sanatçı Fatih Ürek, ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın sunduğu Gelinim Mutfakta programında set ekibini bezdirdiğini iddia etti. Daha sonrasında ise Akalın’ın programı bıraktığını söyledi.

Demet Akalın’dan Fatih Ürek’e canlı yayında yanıt

Fatih Ürek’in iddiaları sonrası canlı yayına bağlanan Demet Akalın sert sözler kullandı.

İşte Demet Akalın’ın açıklamaları şu şekilde:

-O hiçbir şey bilmeden neden konuşuyor ki benim adıma. Ben disiplinli kadınım. Fatih Ürek benim ne kadar disiplinli olduğumu bilir.

-5 gün konserin üzerine 3 gün televizyon hayatı yapamıyorum. Fatih’e de söylüyordum. Ben yapamam ki Gülşen.

-Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım ben. Gülben’i alın, Songül’ü alın dedim. Fatih’i bile geri alabilirler. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim.

-Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.

-Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacağımız mı? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben’i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, ‘Emin misin?’ diye.

-Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın.