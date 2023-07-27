Demet Akalın İzmir Çeşme’de bulunan yazlığına giderken karşılaştığı manzaraya isyan etti. Etraftaki inşaat alanlarını, taş ve toprak yığınlarını ve bunlar ile beraber bozuk yolları gören Demet Akalın, Çeşme Belediyesi’ne tepki gösterdi. Akalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Allah aşkına bu nedir? Her yer toz toprak. Şuraya 2 aylığına geliyoruz, toz içindeyiz. Çeşme Belediyesi buraya el atabilir mi bir zahmet?”

Akalın, isyan ettiği İzmir Çeşme Belediyesi’ni çalışmaya davet etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ayrıca Çeşme Belediyesi’nin toprak yığınlarını da kaldırmasını istedi.