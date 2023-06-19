Afetlerin, savaşların, salgınların kol gezdiği, şehirlerden kaosun, taşradan ise yılgınlığın eksik olmadığı, bir yandan gelişen teknolojiyle ömrünü uzatmak için çalışırken diğer yandan doğal kaynakları tüketip dünyamızı yaşanmaz hale getiren insanlarla dolu, nereden bakarsak bakalım delirmiş bir çağda yaşıyoruz. Peki, böylesi bir dehşet çağında aklı başında kalabilmek de bir çeşit delilik değil midir?

Renkleri kullanım biçimiyle sanat dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş olan bir ressam: Meryem. Yaşamda karşılığı olan her duyguyu renklerle yansıtabilen nadir bir yeteneği olmasının yanı sıra insanlardaki her duyguyu da açıkça görebilen biri Meryem, yalnızca tek bir kişide duyguların da renklerin de karşılığı yok; kendisinde.

Fakat hayat bizleri her zaman hiç ummadığımız yerlerden sınadığı ve belki de aklımızın ucundan dahi geçiremeyeceğimiz deneyimler yaşattığı için mucizevi bir şey… Peki, hayatımıza dokunan bir mucize sandığımız şey dünyamızı başımıza yıkacak şeyle aynı olursa ne yapacağız?

Her şeyi anlayabilmenin acısı ve her şeyi unutabilmenin lütfuyla kuşanmış kahramanımız Meryem’in hikâyesinde yol alırken delilik ve normallik tanımlarınızı tekrar düşüneceksiniz. Gülşah Elikbank’ın yazdığı Delirmiş Evrenin Ortasında Destek Yayınları’ndan çıktı.

“Delirmiş Evrenin Ortasında” arka kapak yazısı:

Çağdaş edebiyatın sevilen yazarlarından Gülşah Elikbank, yeni çağın yeni normal insanlarının tuhaf hikâyesiyle çıkıyor bu sefer okurun karşısına.

Herkesin delirdiği bir dünyada aklı başında kalmak da bir nevi delilik sayılmaz mı? Hayattan ve insanlardan ümidini kesmişken aralanan yeni bir kapı ve o kapıdan içeri giren başka bir delilik…

Gülşah Elikbank, çağın ruhuna ithaf ettiği bu novellada karanlığın içinden aydınlığa, aydınlığın içinden zifiri karanlığa bakıyor ve bizi de renklerin arada kalmışlığı içinde farklı bir yolculuğa davet ediyor. Sahiden deliliğin bir rengi olabilir mi? Bu soruya yanıtı kahramanımız Meryem veriyor. O bu soruyu yanıtlarken tüm dünya ayağının altından çekiliyor oysa. Delilikle bezenen bu satırları son derece normal karşılayacak okurunu bekliyor delirmiş evrenin ortasında…