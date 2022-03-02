Geçtiğimiz aylarda modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier’in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Saraçoğlu ile sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü iddia edilmişti.

Bu iddialar sonucunda da Deha Bilimlier-Aslı Bilimlier çifti evlerini ayırmıştı.

Romantik paylaşım..

Çiftten sürpriz bir gelişme geldi. Ünlü şarkıcı, eşiyle barıştı. Aslı Bilimlier’i doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyada romantik bir paylaşım yaparak barıştığını böyle duyurdu: “Benim; asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine hep beraber.”