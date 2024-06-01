‘Amber Helios SPF 50+ DD UVA UVB Güneş Kremi’, yüksek koruma faktörüyle güneşin zararlı ışınlarına karşı sağlıklı bir kalkan oluşturuyor. Cildin renk tonunu eşitleyen krem, yağlı ve parlak bir görünüm bırakmıyor. Tüm cilt tonlarına uygun olan krem, göz çevresi hariç, temizlenmiş yüz bölgesine eşit miktarda uygulanabiliyor. DD krem formundaki ürün, makyaj altı bazı olarak da kullanılabiliyor. Amber tozuyla cildin daha hızlı yenilenmesini ve cilt hücrelerinin oksijen seviyesinin artmasını sağlayan Amber Helios krem, ciltteki yaşlanma belirtilerini de azaltıyor.

Ametist Tozunun Mineralleriyle Gelen Temizlik

‘Ametist Sensitopia Cloud Hassas Ciltler İçin Nemlendirici Etkili Yüz ve Vücut Temizleme Yağı’, cilt yüzeyini kurutmadan derinlemesine bir temizlik sunuyor. Ametist tozunun mineralleriyle toksinleri yok eden yağ, bakterilerle de savaşıyor. Ciltteki oksijen seviyesini de artıran ürün, kan dolaşımını da hızlandırıyor. Temizleme yağı, E ve C vitamini bakımından zengin ‘Vitis Vinifera Seed Oil’ içeren formülü ve üzüm çekirdeği yağıyla; ciltte bulunan yara, leke ve izlere iyileştirici etkiler yaratarak cilt tonunu eşitlenmesini de sağlıyor. Cilt yüzeyinde bulunan kir ve makyajı nazikçe temizleyen Ametist Sensitopia Temizleme Yağı, yağlılık hissi bırakmıyor.

Safir Taşının Enerjisinden Gelen Işıltı

Beauty&More, mistik safir taşının enerjisini cilt bakım ürünlerinin özel formülleriyle birleştiriyor. Cildin günlük nem ihtiyacının karşılanmasına ve nem dengesinin korunmasına yardımcı olan ‘Safir Thetis Aquarius Yoğun Nemlendirici Serum’, formülündeki ceramide ile cilt bariyerinin güçlenmesini sağlıyor. Cilde taze ve ışıltılı bir görünüm kazandıran ürün, temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine masaj yaparak uygulanıyor.