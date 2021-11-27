Victoria’s Secret Fantezi Sütyeni’ni giymek, gıpta edilen bir durumdur. Yıllık podyum gösterisinde iç çamaşırı olarak milyonlarca dolarlık elmas ve değerli taşlarla hazırlanan sütyeni giymek için yalnızca bir şanslı kadın seçilir. Her yıl yeni bir tema, tasarım ve fiyat etiketi ile hazırlanan Victoria’s Secret Fantezi Sütyeni’nin yıllar içindeki değişimini gelin hep birlikte görelim.

2018 – “Dream Angels Fantasy Bra.” ile Elsa Hast

Değer: 1 milyon dolar

Yapımı 930 saatten fazla süren sütyen, 2.100’den fazla ışıltılı mücevherlerle ve 71 karatlık değerli taşlardan oluşuyor.

2017 – “Champagne Nights Fantasy Bra.” ile Lais Ribeiro

Değer: 2 milyon dolar

Sütyen, 600 karattan fazla elmas ve değerli taşlar kullanılarak, 350 saatten fazla sürede yapılmıştır.

2016 – “The Bright Night Fantasy Bra.” ile Jasmine Tookes

Değer: 3 milyon dolar

Mücevher tasarımcısı Eddie Borgo tarafından yapılan, 9.000 değerli taştan oluşan sütyenin yapımı, 700 saatten fazla sürdü. Özel tasarım sütyenin ağırlığı, 450 karattan fazladır.

2015 – “The Fireworks Fantasy Bra.” ile Lily Aldridge

Değer: 2 milyon dolar

2 milyon dolar değerindeki sütyen, 6.500 değerli taş ve 126 elmasla süslenerek üretildi.

2014 – “Dream Angels Fantasy Bras.” ile Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio

Değer: Her biri 2 milyon dolar

Victoria’s Secret Fashion Show için iki fantezi sütyen yapılan ilk yıl 2014 oldu. Her bir safir, yakut ve pırlanta seti, vücut zincirleri ile beraber 16.000 mücevher içeriyor. Sütyenlerin yapımı 1.300 saatten fazla sürdü.

2013 – “Royal Fantasy Bra.” ile Candice Swanepoel

Değer: 10 milyon dolar

Bu sütyen, 18 ayar altın ve 4.200 değerli taştan yapılmıştır. Tasarımın en çarpıcı noktası, merkezinde duran yakut olmuştur.

2012 – “Floral Fantasy Bra.” ile Alessandra Ambrosio

Değer: 3.2 milyon dolar

3.2 milyon değerindeki bu göz alıcı fantezi sütyen,18 ayar pembe ve sarı altından oluşan ametist, safir, tsavorit, yakut ve beyaz, pembe ve sarı pırlantalar ile birlikte 5.200’den fazla değerli taştan oluşmaktadır. Aleessandra Amborriso’nun bu yıl ilk kez seçilerek üzerinde taşıdığı sütyen, 20 karat beyaz elmasa sahiptir.

2011 – “Fantasy Treasure Bra.” ile Miranda Kerr

Değer: 2.5 milyon dolar

3.400 değerli taştan ve toplamda 142 karattan fazla elmasla yapılan ‘su’ temalı sütyen, incilerle süslendi.

2010 – “Bombshell Fantasy Bra.” ile Adriana Lima

Değer: 2 milyon dolar

3.000’den fazla beyaz elmaz, açık mavi safir ve topaz taşlardan oluşan sütyenin tamamlanması 1.500 saatten fazla sürdü.

2009 – “Harlequin Fantasy Bra.” ile Marisa Miller

Değer: 3 milyon dolar

16 karat kalp şeklinde elmas kolye ile tamamlanan elmas desenli sütyen, 2.300 elmastan oluşuyor.

2008 – “Black Diamond Fantasy Bra.” ile Adriana Lima

Değer: 5 milyon dolar

Ünlü mücevher tasarımcısı Martin Kat tarafından yapılan sütyen, 3.000’den fazla siyah elmaz ve 30’dan fazla yakut ile kaplı.

2007 – “Holiday Fantasy Bra.” ile Selita Ebanks

Değer: 4.5 milyon dolar

4 milyon değerindeki bu parıltılı iç çamaşırı seti, pırlanta, yakut, zümrüt ve sarı safırden yapılmıştır.

2006 – “Hearts on Fire Fantasy Bra.” ile Karolina Kurkova

Değer: 6.5 milyon dolar

2.000’den fazla elmasla kaplanmış olan sütyen, kış görünümünü tamamlamak için 10 karatlık bir elmas broş ile üretildi.

2005 – “Sexy Splendor Fantasy Bra.” ile Gisele Bündchen

Değer: 12.5 milyon dolar

Gisele’in giydiği 18 karat beyaz altından oluşan sütyen, pırlanta ve yakutla tamamlanmıştır.

2004 – “Heavenly “70.” ile Tyra Banks

Değer: 10 milyon dolar

Sütyen, 18 ayar beyaz altından 2.900 pırlanta ve ortasında 70 karat armut kesim pırlantadan oluşmaktadır. İç çamaşırı markası,i 2004 yılında Victoria’s Secret Show olmamasına rağmen sütyeni üreterek, tanıtımını Angels America Across’ta yaptı

2003 – “Very Sexy Fantasy Bra.” ile Heidi Klum

Değer: 11 milyon dolar

Bu, Heidi’nin 370 saat süren ve tam ortasında 70 karatlık bir elmas bulunan, herkesi gıpta ile baktığı fantezi sütyenini üçün kez giyişiydi.

2002 – “Star of Victoria Fantasy Bra.” ile Karolina Kurkova

Değer: 10 milyon dolar

Bu çiçekli sütyen, güllerden yapılmış 1.150 yakut ve etrafını çevreleyen yapraklara şekillendirilmiş 1.600 zümrütten oluşuyor.

2001 – “Heavenly Star Bra.” ile Heidi Klum

Değer: 12.5 milyon dolar

Artı şeklinde 2.300 elmas, 1.000’den fazla Sri Lanka pembe safiri ve merkezinde 90 karat zümrüt kesim pırlanta yer alan bu gösterişli sütyen, toplamda 200 karat ağırlığındadır.

2000 – “Red Hot Fantasy Bra.” ile Gisele Bündchen

Değer: 15 milyon dolar

Modelliğini Gisel’in yaptığı bu yakut kırmızısı iç çamaşırı seti, gelmiş geçmiş en pahalı fantezi sütyen ünvanını korumaya devam ediyor.

1999 – “Millennium Bra.” ile Heidi Klum

Değer: 10 milyon dolar

Pırlanta ve safirden yapılan bu fantezi iç çamaşırı seti, takım yıldız motifine sahiptir.

1998 – “Dream Angel Fantasy Bra.” ile Daniela Pestova

Değer: 5 milyon dolar

Elmas ve yakutlar ile yapılan sütyen, dantel süslemeli çiçek desenlerinden oluşuyor.

1997 – “Diamond Dream Bra.” ile Tyra Banks

Değer: 3 milyon dolar

Yaka çizgisi boyunca elmaslarla kaplı olan sütyenin odak noktası, 42 karat armuş şeklinde bir elmastır.

1996 – “Million Dollar Miracle Bra.” ile Claudia Schiffer

Değer: 1 milyon dolar

100 karat ağırlığındaki ilk fantezi sütyen, yalnızca Victoria’s Secret kataloğunda ve reklam panolarında yer aldı.