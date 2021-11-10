Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük yeni sevgilisi

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve aşk hayatıyla gündeme gelmesinin yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli’nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.

2019 yılında Cem Yılmaz ile bir buçuk yıllık ilişkisini bitirip, eski eşi Serdar Bilgili ile ikinci baharını yaşamaya başlayan Samyeli’nin, yeni bir ilişkiye başladığı söyleniyor. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un iddiasına göre; Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlayan isim Onur Arıkan.

Samyeli’nin aşk yaşadığı iddia edilen Onur Arıkan’dan 9 yaş büyük olması dikkat çekti.