Şarkıcı Defne Samyeli Etiler’de objektiflere yakalandı. Kızlarının giyimleri konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, “hem çocukların hem bireylerin kendilerine ve etrafa zarar vermedikleri sürece seçimlerinde özgür olmaları gerektiğini düşünen gerçek bir demokratım” dedi.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir mekanda kız arkadaşıyla sohbet eden Samyeli, çıkışma muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Çok oturduk”

Yeni bir single hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Defne Samyeli, “Bahar ayında çıkarmayı düşünüyoruz. Güzel bir cover albümüm vardı. Onu teker teker dinleyicilerle buluşturmak istiyoruz. Çok oturduk. Bundan sonra bütün projeler arka arkaya gelmeye başladı.” şeklinde konuştu.

Ünlü ismin boynundaki anahtar şeklindeki kolye gazetecilerin dikkatinden kaçmadı. Samyeli, muhabirlerin, “Kalbinizin anahtarını boynunuzda taşıyorsunuz.” sözlerine “Kalbim boş.” diyerek, karşılık verdi.

“Yıllardan beri sahne şovlarının gerektirdiği özenli bir duruş var”

Basın mensuplarıyla sohbet eden Defne Samyeli, son dönemde sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi. Yapılan eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden ünlü isim, “Bunu hiç anlamlı bulmuyorum. Yıllardan beri sahne şovlarının gerektirdiği özenli bir duruş var. Bunun içinde insanlar ne isterse onu giyiyorlar. Kendi özgün karakterleri, kişilikleri, hangi modacı ile çalıştıkları, o sene nelerin moda olduğuna dair birçok faktör var. Zaten insanlarla ilgili hayat seçimleri konusunda eleştiri yapmanın çok gereksiz olduğunu düşünen birisiyim. Eleştirmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil.” dedi.

“Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur”

Eski eşi Eren Talu’nun evlilik döneminde giyim konusunda kendisine çok karıştığını belirten Defne Samyeli, “Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur. Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı.” ifadelerini kullandı.

“Benim annem beni çok sıkardı”

Samyeli, muhabirlerin, “Kızlarınızın sizin gibi bir anneye sahip olduğu için şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Siz genellikle kızlarınıza karışmıyorsunuz.” sözlerine de yanıt verdi.

Defne Samyeli, “Onlara sormak lazım. Söylüyorlar tabi. Benim annem beni çok sıkardı. Şimdi bakıyorum, ‘İyi ki sıkmış beni’ dediğim zamanlar oldu. Annem 18-19 yaşında makyaj yapmayı tamamen yasaklamıştı. Genç kız olarak insan merak ediyor. İnsanların belli noktalarda kısıtlandığı zaman tam tersi o arayı kapatmak için yapacağından daha fazlasını yaptığını bildiğim için genelde hem çocukların hem bireylerin kendilerine ve etrafa zarar vermedikleri sürece seçimlerinde özgür olmaları gerektiğini düşünen gerçek bir demokratım. Bana ne ‘Yapma’ derseniz sorgularım. Bir şeyin empoze edilmesinden hoşlanmam. Bana bir şeyi zorla yaptırmak çok zor.” şeklinde konuştu.

“Tüm bildiklerimi kadınlarla paylaşacağım”

Samyeli, “49-50 yaşında göstermiyor’ tarzı yorumlardan rahatsızlık duyuyor musunuz?” sorusuna ise, “İlk başlarda bozuluyordum. Şimdi ‘Ben de olsam öyle söylerdim’ diyorum. Kitap çıkartıyorum zaten. Tüm bildiklerimi kadınlarla paylaşacağım. İyi görünmek, iyi görünmeyi istemek herkesin hakkı olmalı. 20 yıldır yüz egzersizi yapıyorum. Bütün bildiklerimi paylaşmaya karar verdim.” yanıtını verdi.