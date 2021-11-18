Defne Samyeli: Yaşlanmama takıntısı insanlarda hastalık haline geldi

Güzelliği ve formda görüntüsü ile ön plana çıkan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programının konuğu oldu. 2000’li yıllarda evli olduğu Eren Talu ile 16 yıllık ilişkisi hakkında sorulan “Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?” sorusuna cevap veren Samyeli, “Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi dört ayda evli buldum, anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren ‘Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Haber spikerliği ve oyunculuk yapan Samyeli, bunların dışında şarkıcı kimliğiyle de tanınıyor. Müzikle olan ilişkisine değinen ünlü şarkıcı “Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. Yedi yaşında TRT İstanbul Çocuk Korosu’ndaydım. 21-22 yaşlarında Melih Kibar ile ilk albümümü çıkardım. Sonra Onno Tunç ile çalıştım” dedi.

Birçok mekanda sahne almaya başlayan ünlü şarkıcı, “Paralel olarak televizyon hayatım da devam ettiği için Deren’e hamile kaldığım. Müziğe ara vermek zorunda kaldım. İleride bir gün sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğimi düşünmüyordum” sözlerini kullandı.





Sürekli sorulan güzelliği hakkında konuşan Samyeli, “Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık haline geldi. Çocuklarım büyüdü, ben yeniden 20’li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum” dedi.

Oyunculuk kariyeri hakkında ise, “Ekranda kendimi izlerken sahnem için bir saat beklemek istemiyorum. Çok emek veriyorsun. Çok asli bir parça olmadığı sürece televizyonda rol almak istemiyorum” şeklinde net bir konuşma yaptı.