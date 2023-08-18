Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Cihangir’de görüntülendi. Yurt dışına gidecek olan bir arkadaşını uğurlayan Samyeli, muhabirlerin sorularını cevapladı. Kendisi hakkında yapılan yorumlara açıklama yaptığını belirten Samyeli, Serdar Ortaç’ın kadınlar hakkındaki düşünceleriyle ilgili soruya “Serdar Ortaç’ın açıklamasını bilmiyorum. Ben sadece benimle ilgili konularda açıklama yaparım. Başkasının açıklamasını cevaplamam” diyerek yanıt verdi. Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldığı yönünde çıkan dedikodular hakkında ise “Nereden ayrılmışım? Yapmayın bunu ne olursunuz” dedi.

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