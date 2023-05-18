Şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam ‘Yılın En İyi Sahne Performansı’ ödülünü ‘Only the Best’ şovuyla kazandı. Ödülünü almasının ardından Defne Samyeli’nin konser turu da başlamış durumda. Ünlü isim, son olarak modacı Cihan Nacar’ın 10. yıl kutlaması için düzenlenen geceye sahne aldı.

50 yaşındaki şarkıcı, zarafeti ve etkileyici şarkılarıyla büyüleyici bir performans sergiledi. Gösteri sonrasında Cihan Nacar’a teşekkür eden Samyeli, şunları söyledi: “Bu gece burada olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz hafta aldığım ödülü kazanmamda, o güzel konsere hazırladığı kostümlerle büyük emeği olan Cihan’a minnettarım.”