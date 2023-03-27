Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Akmerkez’de kameralara takıldı. Deri ceketi ve leopar desenli eteğiyle dikkatleri üzerine çeken Samyeli, muhabirleri karşısında görünce poz vermeyi ihmal etmedi.

50 yaşındaki şarkıcının 26 yaşındaki kızı Deren Talu, bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. İkilinin mutlu süren ilişkisi geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Ortaya atılan iddiaya göre; Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen aldığı reklam teklifini kabul etti. Güzel isim, çekimi tamamladıktan sonra ise çiftin arasında tartışma yaşandı ve ilişki sona erdi.

Tınaz ve Talu ikilisi, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını da sildi. Ayrılık haberleri hatırlatılan Samyeli, “Telefonda konuşuyorum. Kızımı görünce kendisine sorarsınız” diyerek, alışverişine kaldığı yerden devam etti.