Son dönemde güzelliğiyle sık sık magazin gündemine gelen Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Samyeli, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Ünlü isim, “Arkadaşımın daveti üzerine geldim. İtalyan mutfağını çok severim. Benim genel olarak yemeklerle aram çok iyi” ifadelerini kullandı. Formunu spora borçlu olduğunu söyleyen Defne Samyeli, “Devamlı yemek yerim, sporumu hiç eksik etmem” dedi.

50 yaşındaki şarkıcıya, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın “Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar” açıklaması soruldu. Konu hakkında konuşan Samyeli, “Farah, çok iyi oyuncu. Dediyse vardır bir bildiği ama ben o paylaşımını görmedim” ifadelerini kullandı.