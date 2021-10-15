Defne Samyeli Ehliyetini Kaptırdı

Koronavirüs karantinasından çıkar çıkmaz, direksiyonun başında alkollü yakalanan Defne Samyeli, ehliyetinden oldu.

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Defne Samyeli, sahne programlarını iptal ederek karantinaya girmişti. Karantinadan çıkar çıkmaz sahnelere dönen Samyeli, direksiyonun başında alkollü yakalandı.

Ehliyetine el konuldu

Çalıştığı mekandan çıkıp arabasına binen Defne Samyeli, evine giderken trafik kontrolü tarafından durduruldu. Trafik kontrolünde Samyeli’nin alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı için para cezası alan Samyeli’nin ehliyeti de alındı.

Kameraman ezmişliği de var

Defne Samyeli, geçmişte bir kameramanın ayağını da ezmişti. Ayağı ezildikten sonra hastaneye giden kameramana doku zedelenmesi teşhisi konmuştu.