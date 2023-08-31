Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri öğrenildi.

Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli’nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği aktarıldı.

Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu.