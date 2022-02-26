Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda iş insanı Onur Arıkan ile birliktelik yaşadığı ortaya çıkan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam yakayı ele verdi.

Aşkları belgelenen çift, Samyeli’nin sahne aldığı mekanda gece boyunca eğlendi ve romantik dakikalar yaşadı. Çiftin gece boyunca birbirilerinin gözlerinin içine bakarak, şarkılar söylediği öğrenildi.

“Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım”

Gazetecilerin, “Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı. Bugün de sizi izlemeye geldi. Hayırlı olsun, yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım” diyen Samyeli mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla birlikte çıkış yaptı. Onur Arıkan ise bir kadın arkadaşı ile birlikte taksiye binerek, oradan uzaklaştı.