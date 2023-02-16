Mayıs 2023’te çekimleri başlayacak olan Deadpool serisinin yeni filmi ‘Deadpool 3’, oyuncu kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Netflix’in sevilen dizisi ‘The Crown’da 8 bölüm boyunca Prenses Diana’ya hayat veren Emma Corrin, Deadpool 3’te kötü karakter olarak karşımıza çıkacak.

Marvel hayranlarının severek izlediği serinin üçüncü filminin yönetmen koltuğunda Shawn Levy otururken, Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Logelin senarist ekibinde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda filmin tanıtımıyla ilgili paylaşılan bir video, Hugh Jackman’ın, Deadpool 3’te son bir kez daha Wolverine karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı duyurulmuştu. İlerleyen haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağı düşünülen filmin, 8 Kasım 2024’te vizyona girmesi bekleniyor.