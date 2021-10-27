DDOS Nedir?

DDOS Nedir? Açılımı Distributed Denial of Service Türkçe anlamı ile Dağıtık hizmet Engelleme kelimelerini baş harflerinden meydana gelen Ddos; veri sızıntısı ya da hesapları ele geçirmenin tam tersine erişebililirliği hedef alan siber suçlar arasında yer alır. İnternet sitelerini sunucuları hat kapasitesi, kullanıcı sayısı, anlık istek sayısı ya da kapasitesi gibi değerlerin ön görülmesi sonrasında değerlerin yükünü azaltabilecek şekilde hizmete açılıyor. Ddos saldırısında ise sistemin kaldırabileceği yükün çok fazla üzerinde anlık istek gönderilir. Böylece internet sitesinin sunucusu cevap veremez hale gelir. Yani o internet sitesine ya da servisine saldırı sona erinceye kadar erişim sağlanamaz ya da bağlantı hızı çok yavaşlar.

DDOS Saldırısı Nasıl Yapılır

Ddos saıldırısı nasıl yapılır? Bu saldırıyı yapmak için karşı tarafa istek gönderilmesi gerekiyor. Bunun için hackerler zombi ağını kullanırlar. Virüsler aracılığı ile zombi ağına girişi sağlanan bilgisayarlar kullanıcısını haberi olmadan Ddos saldırısı için kullanılmaya başlanır. Böylece dünyanın bir ucundan diğer ucundaki siteye ya da servise trafik gönderilip kaldırmayacak bir yük oluştururlar. Fakat Ddos saldırısı için her zaman kapasite üzerinde istek gönderilmesine gerek kalmaz. Sistemin zayıf olması ya da sistemin kolay erişebilir olması da Ddos saldırısını kolaylaştırmaktadır.

Windows ya da lunux gibi işletim sistemlerin IIS ya da Apache gibi sunucu uygulamasını arka tarafındaki uygulama sunucusunda veya sitenin diğer bileşenlerinde bulunan zayıflıklardan sistemin işlemeyeceği bir biçimde istek gönderilir. Eğer sistemin herhangi bir bileşeninde istekler işlenemez ise sisteme erişilemez hale gelir. Ddos saldırısı internette indirilen basit uygulamalar ya da programlar ile gerçekleşebilir. Fakat günümüzde internet servis sağlayıcıların bu durumun hemen farkına vararak birkaç dakika içerisinde bağlantıyı kesiyor. Bu durumda sizlerde modemi kapatıp açma ya da bir süre beklemek zorunda kalıyorsunuz.

Ddos Saldırısı Nasıl Önlenir

Günümüzde Ddos saldırı benzeri siber saldırılardan korunmak için kesin çözüm bulunmuyor. Çünkü siber saldırlar kendi içerisinde farklı türlere ayrılıyor. Fakat saldırı etkilerini azaltmak ya da hedef olma ihtimalini azaltabilen önlemler bulunuyor. Eğer bir internet sahibiyseniz Ddos benzeri saldırılara karşı Cloudflare gibi güvenli servisleri kullanarak sunucularınızı saldırılardan koruyabilirsiniz