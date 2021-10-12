DC Açıkladı: Yeni Süpermen Biseksüel Olacak

Süpermen, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Cyborg, Supergirl, Flash, Aquaman ve Shazam gibi fenomen kahramanların bağlı olduğu dünyanın en ünlü çizgi roman yayıncısı olan DC Comics, kasımda çıkacak yeni Süpermen macerasıyla ilgili yankı uyandıran bir duyuru yaptı.

Süpermen’i Jon Kent olarak açıklanan yeni macerada ana kahramanımız biseksüel olacak. Süpermen’in Kasım’da çıkacak çizgi roman serisinde yeni Süpermen olan Jon Kent’in, erkek muhabir Jay Nakamura’yla bir ilişki yaşaması bekleniyor.

‘Biseksüel Süpermen hayranların tecrübelerini yansıtıyor’

Günümüzde daha fazla insanın kendisini çizgi romanlardaki en güçlü süper kahramanda görebildiğini ifade eden serinin yazarı Tom Taylor, yeni Süpermen’in evriminin kahramanın her zaman temsil ettiği değerler ile armoni halinde olduğunu ve daha da önemlisi, pek çok çizgi roman hayranının tecrübelerini yansıttığını söyledi.