Dayak yiyerek para kazanan adam: Hasan Rıza Günay

Hasan Rıza Günay, 11 yıldır dayak yiyerek geçiniyor. Günay, Eski müşterilerden çok para almıyorum. Normalde fiyatım 250 TL ile 500 TL arasında değişiyor”

Hasan Rıza Günay ‘Stres Koçu’ ünvanıyla Türkiye’nin ilk onaylı dayak yiyen adamı ünvanını aldı.

Günay, mesleği ile ilgili teknikleri şu sözlerle açıkladı, “Kemal Sunal’ın Şark Bülbül’ü filmi vardı. Patronuna kendini dövdüren bir insan karakteri vardı. Ben bu mesleğe dönüştürmek için kendime vuruşlar yaptırarak bu işe başladım. Haykırma, bağırma, çağırma, bilinçaltındaki olumsuz düşünceleri ve duyguları (endişe, öfke, kıskançlık, korku) stres koçuna yansıtılması esasına dayanan metot. Daha sonra zararsız maddeleri (yumurta, meyve, pasta, su balonu) kendime attırma metodunu çıkardım. Bir başka metotta ise danışanımı yaşadığı ilişkisinde aldatan kişinin fotoğrafından hazırlanan maskeyi yüzüme takıyorum. O canlandırma esnasında danışanımın içindeki öfke, kin, bilinçaltındaki düşünce ve fikirleri kendime yönlendiriyorum. Bu metotta danışanımın sevmediği politikacıyı, sanatçıyı, düşmanı olan insanı da canlandırıyorum. Ona gaz vermek için onu, o atmosfere sokuyorum. Bir rahatlama ortamı sağlıyorum.”