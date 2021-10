David Hare’den Kendi Filmine Sert Eleştiri!

Hare, kendi filminden de örnek vererek başroller arasındaki yaş farkını iğrenç ve yanlış bulduğunu ifade etti.

Son zamanlarda sinema gündeminde oldukça konuşulan bir konu olan başroller arasındaki yaş farkıyla ilgili David Hare’den yorum geldi.

“İğrenç ve çok yanlış”

Sinema çevrelerinde son zamanlarda konuşulan bu konuyla ilgili, konuk olduğu Jay Rayner’ın Out to Lunch isimli podcast yayınında bir itirafta bulunan David Hare, yönetmenliğini yaptığı 2011 tarihli Page Eight isimli filmde başroller paylaşan Rachel Weisz ve Bill Nighy arasında 20 yaş olduğunu söyleyerek iki oyuncu arasında geçen öpüşme sahnesini “iğrenç ve çok yanlış” bulduğunu ifade etti.

Rayner’ın filmdeki karakterin neden kendisinden 20 yaş küçük kadınlarla flört ettiğine yönelik sorusunu “Evet, bu iğrenç, değil mi?” sözleriyle yanıtladı. Sonra da “Bu çok yanlış ve çok tipik biçimde erkek egemen” sözleriyle soruyu yanıtlandırdı.

Başka filmler de var

Başrolller arasındaki yaş farklıyla dikkat çeken bir çok film mevcut. Aralarında 20 yaştan fazla fark olan başrollerin yer aldığı bazı filmler şu şekilde; Magic in the Moonlight (Emma Stone-Colin Firth), Entrapment (Catherine Zeta Jones- Sean Connery), Indecent Proposal (Demi Moore- Robert Redford), Mission Impossible – Rogue Nation (Rebecca Ferguson- Tom Cruise).

Başroller arasındaki kuşak farkı denebilecek kadar fazla olan yaş farkı sinema gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Yaş farkı o kadar önemli mi yoksa değil mi?