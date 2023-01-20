Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, ‘The Byrds&Crosby’, ‘Stills’ ve ‘Nash’ gibi grupların da kurucusu olan David Crosby‘nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.

BBC’nin yaptığı habere göre; Crosby’nin eşi Jan Dance “Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek” şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü rock şarkıcısı Crosby, daha önce verdiği röportajlarda geçmişteki davranışlarından ve grup arkadaşlarıyla kavgalarından üzüntü duyduğunu söylemişti. Eski müzik grubundan arkadaşı olan Graham Nash ise Cosby’nin vefatıyla ilgili derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

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