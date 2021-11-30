Twitterda attığı tweetlerle, sonrasında ise youtube kanalından makyaj yaptığı zamanlardaki dobra ve komik sohbetiyle hayatımızın bir yerinde tutunmayı başaran influencer Danla Biliç, her geçen gün kariyerinde yeni büyük markalarla iş birliği ekliyor.

Head&Shoulders’ın sosyal medya reklam yüzü olarak adından özgüyle söz ettiren Bilic, önümüzdeki günlerde Garnier’in 2022 reklam yüzü olarak da karşımıza çıkmaya hazırlanacak.

Müjdeli haberi twitter hesabından duyuran başarılı influencer aslında daha önce instagramında bir markayla imza atarken fotoğraf paylaşmış ama markayı kimseyle paylaşmamış hayranlarını merakta bırakmıştı.