Danla Bilic’ten üzücü haber

Danla Bilic, bir yıl önce sahiplendiği, “Patates” ismini verdiği kedisinin vefat ettiğini, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çok üzgün olduğunu belirten Bilic, yaptığı paylaşımın altına şunları yazdı: “Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım, çok ani bıraktın beni. O kadar emindim ki poponu sallaya sallaya eve geri döneceğine…Klinikteki yatağında sana şakalar yaptım, göbeğini ısırdım, yine sinir ettim seni. Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün? Bana hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel bir sene yaşattın patates. Seni gören herkes de bilir ki sen çok özel bir kedisin. İçimdeki acıyı, evdeki boşluğu anlatabileceğim daha fazla kelimem yok. Artık seni büyüten annenin, asıl sahibinin yanındasın. Umarım bana emanet edildiğin bu son yaşında seni mutlu edebilmişimdir. Seni çok seviyorum oğlum.”