Danla Bilic’in ‘Abi’ Dediği Kişi Sevgilisi Çıktı

Yaptığı güzellik ve makyaj videoları ile hızla büyüyen bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz ağustos ayında Poyraz Teoman’dan ayrılarak adından söz ettirmişti. Geçen zaman içerisinde yeni ilişkilere kapısını kapatmayan Bilic’in, geçtiğimiz ay yeni sevgilisi Yusuf Engin ile el ele görüntüleri çok konuşulmuştu.

“Önceden abi diyordum”

Türkiye’nin kozmetik ürün lideri olarak bilinen Yusuf Engin ile aşk yaşayan Danla Bilic, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Instagram hikayesinde takipçilerinin sorduğu soruları cevaplayan fenomen, sevgilisi Yusuf Engin’e önceden abi dediğini açıkladı. Bilic, hayranından gelen bir soruya “Olur öyle şeyler. Ben de Yusuf’a abi diyordum” şeklinde yorum yaptı.