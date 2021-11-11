Danla Bilic: Toparlanmaya çalışıyorum

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla yemek yiyen Danla Bilic, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde kedisi ‘Patates’i kaybeden Bilic, şunları söyledi: “Çocuğum gibi seviyordum kedimi. Maalesef kaybettim. Çok üzüldüm, toparlanmaya çalışıyorum. Hayvanları çok seviyorum, Kedimin ölümüyle yıkılıp, büyük bir boşluğa düştüm ama inşallah atlatacağım.” Şu anda yeni bir hayvan sahiplenmeyi düşünmediğini söyleyen Danla Bilic, “Evde beş kedim daha var. O yüzden yeni bir arkadaş edinmeyeceğim. Şimdilik evdekilerle yaşamaya devam ediyoruz” dedi.