Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile birlikte objektiflere yansımıştı. El ele görüntülenen ikilinin birlikteliği bu sayede belgelenmişti.

Önceki gün Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Bilic, bir sosyal medya kullanıcısının “Saç renginden ilişki durumunu anlayabiliriz. Yani çoğunlukla. Koyu renkli olduğunda hep sevgilin var” yorumu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü isim, “Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit. Eğer böyle olsaydı benim saçlarım siyah falan olmalıydı. Çünkü ben hiç boşta kalmıyorum” diyerek espirili bir yanıt verdi.