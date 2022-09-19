TV8 ekranlarında yayınlanan ‘MasterChef Türkiye’ yarışmasında jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, önceki gün Yeniköy’de bir hanımefendiyle objektiflere yansıdı. Zanna, arkadaşıyla bir restoranda yemek yedikten sonra motosikletine doğru yürüdü. Kaskını arkadaşına uzatan ünlü şef, “Bizi çekiyorlar” diyerek uyarıda bulundu.

Kahvaltı yapmak için dışarıya çıktıkları söyleyen Danilo Zanna, “Çok sevdiğimiz bir yer vardı, bakmaya geldik” şeklinde konuştu. Basın mensuplarının yanındaki hanımefendiden bahsederek, “Mutluluklar dileriz” sözleri üzerine şef, “Teşekkürler ama biz birlikte çalışıyoruz” dedi.

Eski eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanmasının üçüncü bir kişi yüzünden olduğu iddialarına yanıt veren Zanna, “Yeterli açıklamaları yaptık, fazla konuşmaya gerek yok” ifadelerini kullandı. Eşiyle arasında aldatmayla ilgili herhangi bir durum yaşanmadığını belirten ünlü isim, “Hiç alakası yok, bizim aramızda her zaman saygı var. Yalan haber. Sürekli görüşüyoruz, çocuğumuz var” dedi.