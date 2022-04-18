Masterchef yarışmasına 2. sezon dahil olan Danilo Zanna, espirileriyle, sempatikliği ile yarım yamalak türkçesi ile izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. 9 yıllık evliliğinden bir erkek çocuğu olan ünlü şef, geçtiğimiz aylarda evliliğini bitirme kararı almış ve tek celsede boşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ünlü şef, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü videosunda yeni kız arkadaşının olduğunu açıkladı. Videodaki pembe ceketli kadınla aşk yaşayan Zanna, yeni sevgilisinin, Danilo Zanna’nın video edit işleriyle ilgilendiği ortaya çıktı.

Yeni sevgilisinin adının Eda Alkaya olduğu ve 38 yaşında olduğu öğrenildi. Samimi pozlardan sonra Eda’yı ilk başta herkes ünlü şefin eski eşi Tuğçe Demirbilek olduğunu zannetti. Sosyal medyada da herkes eski eşine benzetti. Hatta aynısıyla sevgili olacaktın neden boşadın? yorumları bile yapıldı.