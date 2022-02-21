Harry Potter serisiyle adını duyuran dünyaca ünlü aktör Daniel Radcliffe, yeni filmi için 1980’lerin başından beri yaptığı parodi şarkı ve videolarla ikonikleşen 5 Grammy sahibi, “Weird Al” Yankovic’e hayat veriyor.

Yalnızca The Roku Channel’da ekranlara gelecek film, Yankovic’in kariyer yolculuğunun yanı sıra özel hayatından da detaylar içerecek. Biyografisinin senaryosunu ve yapımcılığını kendisi üstlenen Yankovic, kendisini Radcliffe’in canlandıracak olmasından oldukça mutlu. Ünlü müzisyen, “Daniel’ın filmde beni canlandıracak olmasından dolayı fazlasıyla heyecanlıyım. Gelecek neslin onu bu rol ile hatırlayacak olacağından hiçbir şüphem yok.” diyerek filmle ilgili ilk açıklamayı yaptı.